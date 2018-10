VIDEO. Etats-Unis : entre candidats, tous les mauvais coups sont permis pendant la campagne des "midterms"

La candidate démocrate Karen Mallard dans l'Etat de Virginie (Etats-Unis) ne supporte plus les armes à feu. Et elle veut le prouver. Dans son jardin, équipée d'une scie électrique et d'un masque de protection, elle découpe le canon du fusil acheté par son mari quelques semaines plus tôt. Cette scène assez étonnante, tournée en mars 2018, est un des exemples du show offert par les candidats aux "midterms", des élections qui se tiendront le 6 novembre et qui permettent de renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat américain.

"Le socialisme pue"

Les candidats rivalisent de trouvailles (ou de coups bas) pour faire parler d’eux ou critiquer le camp adverse. Dans le Delaware, la bataille fait rage entre Randy J. Smith et Monique Johns. Le candidat républicain a vu son prospectus tout bonnement enlevé par sa rivale démocrate qui l’a remplacé par le sien. La scène a été filmée le 21 octobre 2018, par une caméra de sécurité et partagée par le candidat républicain sur son compte Facebook. Dans le Texas, le candidat Beto O’Rourke a été visé le 22 octobre par une bannière tractée par un avion. On peut y lire le nom du candidat démocrate barré de cette phrase : "Le socialisme pue."