VIDEO. Des internautes transforment les insultes de Donald Trump en clip promotionnel pour la Namibie

Des internautes ont tourné en dérision des insultes de Donald Trump pour en faire un clip promotionnel pour la Namibie, rapporte le Huffington Post mardi 16 janvier. Le président américain s'est emporté pendant une réunion sur l'immigration à la Maison Blanche avec des parlementaires, quelques jours plus tôt, en se demandant "pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?". Selon le Washington Post et le New York Times, qui citent des personnes présentes, le président faisait référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti et au Salvador.

La chaîne Youtube EES a décidé de transformer ces insultes en clip humoristique, pour faire la promotion du tourisme en Namibie. Dans la vidéo, une imitation de la voix de Donald Trump invite les Américains à vister "la Namibie de merde, un des meilleurs pays de merde que l'on puisse trouver". "Nous avons même un magnifique lac souterrain qui ressemble à un trou à rat", assure la voix off, montrant des images pittoresques du pays africain. La vidéo s'achève en se moquant de l'erreur de Donald Trump, qui avait rebaptisé l'Etat "Nambie" lors d'une conférence de presse.