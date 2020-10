VIDEO. Covid-19 : Donald Trump et ses partisans affichent leur confiance face au virus

Il est de retour et il veut montrer qu'il est en pleine forme. Pour son premier meeting de campagne depuis qu'il a été testé positif au Covid-19 le 2 octobre, Donald Trump a donné rendez-vous à ses supporters en Floride, lundi 12 octobre. Il a affiché sa confiance en son état de santé. "Je suis passé par là, maintenant, ils disent que je suis immunisé, je peux le sentir, a-t-il assuré, je me sens si puissant, je vais marcher dans ce public. Je vais y aller et embrasser tout le monde. J'embrasse les gars, les belles femmes, tout le monde. Je vous ferai un gros bisou." Lors de ce meeting, comme d'autres enverraient des baisers ou des t-shirts à la foule, le candidat à sa réélection a distribué des masques à ses soutiens venus en masse, alors qu'il n'en porte pas lui-même.

Malgré les plus de 210 000 morts dus au coronavirus aux Etats-Unis, le président-candidat entraîne dans son sillage ses supporters et son administration. Pendant ce meeting floridien, la grande majorité du public n'était pas masquée, tout comme Ron DeSantis, le gouverneur de la région. Lui aussi a signé une arrivée de rock star en tapant dans les mains des spectateurs. Mark Meadows, le chef de cabinet de Donald Trump, a quant à lui snobé les journalistes qui lui faisaient remarquer qu'il n'avait pas à enlever son masque pour répondre à leurs questions. "Je suis à plus de trois mètres", a-t-il rétorqué. Avant de remettre son masque, de partir et de lancer : "Je ne vais pas parler à la presse."