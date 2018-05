Une "mise en scène méprisante et indigne" : les politiques français répondent à Donald Trump après ses (nouveaux) propos sur le Bataclan

Le président des Etats-Unis a mimé les attentats de Paris, vendredi 4 mai à Dallas, pour justifier sa politique sur les armes à feu.

Pas question de laisser de tels propos. Plusieurs responsables politiques français ont dit tout haut, samedi 5 mai, ce qu'ils pensaient des propos tenus la veille par Donald Trump au sujet des attentats de Paris.

Lors d'un discours à la convention de la NRA (National Rifle Association), vendredi 4 mai, le président américain y a de nouveau fait allusion pour justifier sa politique sur les armes à feu. "Personne n'a d'arme à Paris et on se souvient tous des 130 personnes [tuées] et du nombre énorme de personnes horriblement, horriblement blessées", a-t-il déclaré à Dallas (Texas), devant le lobby des armes aux Etats-Unis... avant de mimer avec les mains le massacre.

Ils les ont exécutés, l'un après l'autre. Boom. Viens ici. Boom. Viens ici. Les survivants ont dit que ça a duré une éternité. Mais si un employé, si quelqu'un dans cette salle avait une arme, les terroristes se seraient enfuis ou seraient morts. Ça aurait été une tout autre histoire.Donald Trumplors de la convention annuelle de la NRA

Des "simagrées obscènes"

Les réactions n'ont pas tardé. A commencer par celle d'Anne Hidalgo. "La mise en scène des attentats de 2015 par le Président Trump est méprisante et indigne.", a écrit la maire de Paris sur Twitter.

La mise en scène des attentats de 2015 par le Président #Trump est méprisante et indigne. Fluctuat nec mergitur. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 5 mai 2018

Autre condamnation, celle de François Hollande. L'ancien chef de l'Etat parle de "propos honteux" et de "simagrées obscènes" qui "en disent long sur ce qu'il pense de la France et de ses valeurs."

Les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu’il pense de la France et de ses valeurs. L’amitié entre nos deux peuples ne sera pas entachée par l’irrespect et l’outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13 novembre. — François Hollande (@fhollande) 5 mai 2018

"Indécent et incompétent. Que dire de plus ?", a tweeté Manuel Valls, qui était Premier ministre au moment des attentats de Paris en novembre 2015.

Indécent et incompétent.Que dire de plus? https://t.co/Dr7zS5sh4P — Manuel Valls (@manuelvalls) 5 mai 2018

De son côté, Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur au moment des attentats, évoque son "indignation" et son "dégoût".

Indignation et dégoût après les propos de Donald #Trump sur les #attentats du #13novembre. Solidarité avec les victimes et les Français choqués. La transgression, c'est l'irrespect. — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 5 mai 2018

Quant à Stéphane Le Foll, il "dénonce l'indécence et l'irresponsabilité de Trump devant la NRA à propos de l'attentat du Bataclan". "Il n'est pas notre ami", a réagi l'ancien porte-parole du gouvernement.

Je dénonce l’indécence et l’irresponsabilité de Trump devant la NRA à propos de l’attentat du Bataclan. Il n’est pas notre amis ... https://t.co/0qhFsRCX83 — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) 5 mai 2018

Pour l'instant, ni l'Elysée, ni le gouvernement, ni le ministère des Affaires étrangères n'ont réagi aux propos du président américain.