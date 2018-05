Quand Donald Trump mime les exécutions au Bataclan pour justifier sa politique sur les armes à feu

Donald Trump utilise à nouveau les attentats de Paris pour justifier sa politique sur les armes à feu aux Etats-Unis. Lors d'un discours prononcé à l'occasion de la convention annuelle de la National Rifle Association (NRA) – le puissant lobby américain des armes –, vendredi 4 mai à Dallas (Texas), le président des Etats-Unis a affirmé à propos de la tuerie du Bataclan : "si quelqu'un dans cette salle avait une armes (...), ça aurait été une autre histoire".

Après avoir salué Emmanuel Macron – "un très bon gars" – Donald Trump est revenu sur les attaques du 13-Novembre, sous les applaudissements.

Personne n'a d'arme à feu à Paris, personne. Et nous nous rappelons tous que plus de 130 personnes sont mortes, plus un très grand nombre de blessés (...). Ils ont été brutalement assassinés par un groupe de terroriste qui avaient des armes.Donald Trumplors de la convention annuel de la NRA

Il a ensuite commencé à mimer les exécutions survenues dans la salle de spectacle du Bataclan.

Ils les ont exécutés, un après les autres. Boom. Vient ici. Boom. Vient ici. Les survivants ont dit que ça a duré une éternité. Mais si un employé, si quelqu'un dans cette salle avait une arme, les terroristes se seraient enfuit ou seraient mort. Ça aurait été une toute autre histoire.Donald Trumplors de la convention annuel de la NRA

Trump at #NRAConvention cites 2015 Paris, France attack that killed 130 people, says it wouldn't happen here because we have guns, but he never mentions the 851 people injured and 58 killed in the Las Vegas attack last October in gun-toting America. pic.twitter.com/LdQIgHgJFS