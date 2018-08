Un agent du FBI limogé pour avoir critiqué Donald Trump dans des textos privés

Une opinion exprimée dans des textos échangés avec sa maîtresse ont suffi à lui coûter son emploi. Peter Strzok, agent spécial du FBI, a été limogé vendredi, a annoncé son avocat lundi 13 août, pour avoir critiqué Donald Trump dans ces messages privés. Ce dernier s'en est réjoui sur Twitter.

"Enfin, s'est réjoui le président des Etats-Unis. La liste des ripous au FBI et au DOJ [le ministère de la Justice] ne fait que s'allonger. Est-ce qu'on va laisser tomber la chasse aux sorcières du fait que Strzok en avait la charge ?"

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back!