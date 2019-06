Trump dévoile, à son insu, une partie de l'accord avec le Mexique

Brandir un papier devant la presse n'est pas la meilleure façon de garder son contenu secret. Donald Trump en a fait les frais, mardi 11 juin : assurant qu'une partie de l'accord sur l'immigration conclu avec le Mexique restait confidentielle, il a nargué les journalistes en exhibant une page du document, qu'ils se sont empressés de déchiffrer.



Le président américain a démenti les informations du New York Times, qui la veille avait minimisé la portée de cet accord, assurant que la plupart des mesures avaient été convenues lors de négociations antérieures. "Je ne sais pas où le Times est allé chercher son histoire", a rétorqué mardi le milliardaire républicain qui avait déjà évoqué la veille une clause secrète "très puissante" aux mains des Etats-Unis. Comme pour le prouver, il a sorti un papier blanc de sa veste lors d'un échange avec la presse. "Voici l'accord", a-t-il lancé, avant de se reprendre : "Non, je vais laisser Mexico le divulguer au bon moment".

Sauf que la feuille, éclairée par un soleil éclatant, est lisible en filigrane sur les gros plans des photographes. Il y est mentionné que les Etats-Unis feront le point sur les progrès enregistrés à la frontière sud "45 jours calendaires après la signature de l'accord". Une disposition qui n'a rien de secret, le Mexique ayant déjà fait savoir que l'accord prévoyait un bilan après 45 jours.

“the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days.” @realDonaldTrump #Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost @postpolitics pic.twitter.com/lWuJU9bpYK