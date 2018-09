"Trahison", "lâche"... Donald Trump furieux après la tribune anonyme et explosive d'un "résistant"

Le texte a déclenché les foudres du président des Etats-Unis. Donald Trump a réagi avec véhémence, mercredi 5 septembre, à la publication par le New York Times d'une tribune anonyme d'un haut responsable de son administration expliquant comment il s'efforçait, avec d'autres, de lutter de l'intérieur contre les "pires penchants" du président américain.



Visiblement furieux contre cette "résistance silencieuse" qui sort de l'ombre et le place en difficulté, le locataire de la Maison Blanche est allé jusqu'à parler, dans un tweet lapidaire, de "TRAHISON".

Le magnat de l'immobilier a également appelé le quotidien à dénoncer "immédiatement" ce "lâche", au nom de la sécurité nationale.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!