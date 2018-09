États-Unis : Donald Trump ridiculisé dans un livre par Bob Woodward

Un président incontrôlable, que ses conseillers tentent désespérément de contenir. Voilà le portrait accablant de Donald Trump que brosse Bob Woodward, l'un des plus éminents journalistes américains, qui a notamment révélé le Watergate. Sur Bachar Al-Assad, Donald Trump aurait déclaré : "Tuons-le ! Allons-y ! On leur rentre dedans et on les bute". Son conseiller à la défense aurait répondu : "On ne va rien faire de tout cela". Les conseillers seraient atterrés par les réflexions du président sur la politique étrangère. Pour John Kelly, son chef de cabinet à la Maison-Blanche : "C'est un idiot, il est inutile d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a déraillé, on est chez les fous, je ne sais même pas ce que nous faisons là." Un autre proche évoque "un élève de CM2 ou de 6e".

"Le pouvoir, c'est la peur"

Le journaliste dépeint des conseillers allant jusqu'à cacher des documents au président sur le commerce international, notamment, par crainte de ses emportements. Début août, Donald Trump appelle Bob Woodward, le journaliste a demandé six fois une interview, le président déclare ne pas en avoir été informé. Dans un tweet, Donald Trump parle de "honte" et d'"affabulation". Le livre s'intitule La Peur, titre tiré d'une phrase de Donald Trump à l'auteur : "le vrai pouvoir, c'est la peur".

Le JT

Les autres sujets du JT