Taxe Gafa : "La France mettra en oeuvre ses décisions nationales", répond Bruno Le Maire à Donald Trump

La réponse est venue du ministre de l'Economie et non du président de la République, actuellement en vacances au fort de Brégançon (Var). La France "mettra en œuvre ses décisions nationales" sur la taxation du numérique, en attendant un accord international, a répliqué, vendredi 26 juillet, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire aux menaces de représailles de Donald Trump.

"La taxation universelle des activités digitales est un défi qui nous concerne tous. Nous souhaitons parvenir à un accord sur ce sujet dans le cadre du G7 et de l'OCDE. En attendant, la France mettra en oeuvre ses décisions nationales", a déclaré Bruno Le Maire.

Donald Trump a dénoncé vendredi la "stupidité" du président français Emmanuel Macron, menaçant de taxer le vin français en représailles à l'imposition d'une taxe française sur les géants du secteur des hautes technologies, dite taxe Gafa. "La France vient d'imposer une taxe numérique à nos grandes entreprises technologiques américaines. Si quelqu'un devait les taxer, cela devrait être leur pays d'origine, les Etats-Unis", a tweeté le président américain.

"Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français!", a-t-il ajouté.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!