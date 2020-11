"Tant que cette élection n'est pas légitime, on ne peut pas l'accepter. C'est une élection honteuse !" : des trumpistes dans le déni après la victoire de Joe Biden

Du côté des partisans de Donald Trump, on refuse de croire à la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. En Géorgie, ils ont manifesté leur colère samedi devant le centre de dépouillement, sous le regard amusé, presque provocateur des démocrates.



>> DIRECT. Election américaine : Joe Biden se pose en rassembleur des Etats-Unis, alors que Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite

L'annonce est pourtant officielle sur toutes les chaînes de télévisions du pays, mais dans un coin, Gladys est branché sur un site pro Trump, écoeurée. "Je suis très frustrée. Qui a dit que Biden avait gagné ? Les médias ont dit ça, mais depuis quand les médias représentent le peuple américain ! On a voté et c'est pour ça que je porte cette pancarte 'Chaque vote légal compte'", argue-t-elle.

Trumpiste dans le déni a Atlanta en #Georgie. Bien équipés ... pic.twitter.com/1q3OpuZk31 — Gaële Joly (@joelgaly) November 8, 2020

"On se revoit a la Cour suprême ! " lance Hunter à ses adversaires démocrates regroupés sur le trottoir d'en face. Lui affiche un large sourire. "Je suis super motivé, rien n'est joué !, affirme-t-il. On va recompter les voix en Géorgie et dans d'autres États et j'espère que le processus sera mieux réussi que là. Il faut qu'on soit vigilants, qu'on voit ce qu'il en ressort. Tant que cette élection n'est pas légitime, on ne peut pas l'accepter. C'est une élection honteuse !"

John, lui, est agriculteur. Il élève une grande famille dans la campagne de Géorgie et il s'inquiète pour l'avenir. "Je suis tellement fâché. J'ai 7 enfants, j'ai 13 petits-enfants et je veux qu'ils aient les mêmes chances que moi. Biden c'est un menteur, il est compromis avec les Chinois, c'est incroyable, on va devenir un pays socialiste", se désole-t-il.

"Partez, partez", de l'autre côté de la rue les Black lives matter et autres, anti Trump chasse les républicains. Police d'Atlanta les sépare. #Georgie #USAelection2020 pic.twitter.com/mgO8dTY3ss — Gaële Joly (@joelgaly) November 7, 2020

En face, des partisans de Joe Biden paradent, certains avec des doigts d'honneur, et finissent par chasser les trumpistes. "Les supporters de Trump pensent toujours qu'il peuvent gagner, dit Eric, mais c est fini, Biden est devant et l'Amérique doit l'accepter !" Reste que tant que Donald Trump ne l'acceptera pas, ses supporter reviendront tous les jours manifester devant le Capitole d'Atlanta.