Syrie : quelle attitude vont adopter les États-Unis ?

Les États-Unis ont-ils l'intention de poursuivre les frappes sur des sites syriens comme ceux effectués dans la nuit du 13 au 14 avril ? "Le président Trump est assez clair, il dit que tout dépendra de l'attitude de Bachar al-Assad. S'il devait à nouveau utiliser l'arme chimique contre son peuple, la coalition (Américains, Français, Britanniques), n'hésitera pas à programmer d'autres frappes dans les jours ou les semaines qui viennent", rapporte Jacques Cardoze en direct de Washington.

Un vrai risque de déstabilisation de toute la région

Au Pentagone, on explique qu'il s'agit d'un "one time shot", c'est-à-dire d'un coup en une seule fois. "Deux fois plus de munitions ont été utilisées que l'année dernière et tous les objectifs ont été atteints. Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, de programmer de nouvelles actions militaires. Ce matin, la presse souligne à quel point cette action était sans doute nécessaire, mais aussi à quel point il y a un vrai risque de déstabilisation de toute la région", remarque le journaliste.