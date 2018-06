Sommet Trump-Kim : que vaut l'accord signé entre les deux dirigeants ?

La rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump mardi 12 juin à Singapour s'est soldée par un accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais le manque de précision de l'accord laisse place à des incertitudes, comme l'explique Arnauld Miguet, envoyé spécial à Singapour : "Il y a bien un accord, mais en diplomatie, le diable est dans le détail. Et, dans ce cas précis, il n'y a pas de détail. Ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord parle de dénucléarisation, processus lent, selon les experts, qui pourrait prendre dix, quinze ou vingt ans. Or, dans l'accord signé par les dirigeants, il n'y a aucun programme, aucun échéancier. En conférence de presse, Donald Trump a indiqué que cela pouvait aller bien plus vite et que dès demain, les experts et diplomates allaient se mettre au travail."

Rien n'est écrit

De son côté, le président américain a également apporté quelques garanties. Notre journaliste poursuit : "Donald Trump a aussi indiqué qu'il mettait fin aux exercices militaires conjoints avec son allié sud-coréen et qu'il retirerait, à échéance, les troupes américaines placées en Corée du Sud depuis la guerre en 1950. Il s'agit donc d'un tournant dans les relations entre Washington et Pyonyang. Donald Trump a invité le dirigeant nord-coréen à la Maison-Blanche ; Kim Jong-un a invité le président américain à Pyongyang. Un nouveau chapitre est ouvert, mais tout reste encore à écrire."

