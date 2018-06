La photo d'Angela Merkel face à Donald Trump au G7 amuse les réseaux sociaux

Cette photo montrant le président américain assis face aux autres dirigeants, tous debout, est rapidement devenue un mème.

C'est sans doute l'image du sommet du G7 au Canada. Une photographie des dirigeants présents lors du sommet, prise samedi 9 juin au Québec, est rapidement devenue un mème sur les réseaux sociaux.

Le cliché montre Donald Trump assis sur sa chaise bras croisés, l'air sceptique, semblant tenir tête avec flegme à tous les autres dirigeants courbés vers lui comme pour plaider leur cause. L'auteur de cette photo est Jesco Denzel, un photographe primé par le World Press Photo. Son cliché montre le rapport de force entre Donald Trump et les autres dirigeants. Certains internautes ont choisi de le légender ou de le détourner pour se moquer du président américain. Voici quelques exemples.

Les légendes imaginaires

“Just tell us what Vladimir has on you. Maybe we can help.” pic.twitter.com/DLc7YJFXqT — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 10 juin 2018

"Dis nous juste ce que Vladimir a sur toi. Peut-être qu'on peut t'aider", écrit le député européen belge Guy Verhofstadt.

Quand ta mère t'explique que tu dois appeler quand tu rentres si tard (et que tu t'en fous) pic.twitter.com/Z5OCQ1nSwy — thomas snegaroff (@thomassnegaroff) 9 juin 2018

"As-tu mangé le glaçage sur le gateau du G7 ? Donald... Réponds-moi."

Angela Merkel “Donald, you can sit there and pout as long as you want, we’re still not inviting Putin.” pic.twitter.com/WjWWavWoZu — TheGreatGatsby (@MichaelLadd99) 9 juin 2018

"Donald, tu peux t'asseoir là et bouder aussi longtemps que tu le voudras, nous n'inviterons pas Poutine." Durant le sommet, les Européens ont rapidement enterré l'idée, proposée par Donald Trump, d'un éventuel retour de la Russie au sein du groupe dont elle a été exclue en 2014 après l'annexion de la Crimée.

“Donald, you were the last person to have the key to the restroom. Now, where is it?” pic.twitter.com/cuX64PtwMF — Tim Stanley (@timothy_stanley) 9 juin 2018

"Donald, tu étais le dernier à avoir la clé des toilettes. Où est-elle ?"

Les détournements

Certains internautes ont comparé l'image à celle de la Cène dans la Bible.

That photo of #Merkel staring down #Trump at the #G7Charlevoix sure summed it up pic.twitter.com/bDYCWOYXpZ — Stephen Moran (@smoran26) 10 juin 2018

Plusieurs tweets ont comparé Donald Trump à un enfant refusant d'écouter les autres dirigeants du G7, ou portant une assiette de nouilles renversée sur la tête.