"Rumeurs d’Amérique", le "rêve prémonitoire" d'Alain Mabanckou

"Quand j'ai écrit mon livre Rumeurs d'Amérique, il n’y avait pas cette vague de bavures policières, c’est comme une sorte de rêve prémonitoire. Le jour où a été tué un rappeur connu dans un règlement de comptes, je me suis rendu dans sa boutique, il y avait du monde et la police dispersait les gens avec du gaz lacrymogène. Et on se disait : 'et si la police retournait ses armes contre les innocents ?' Et c’est ce qui s’est passé ensuite, de George Floyd à Dijon Kizzee", explique l'écrivain et professeur en littérature française en Californie, invité de franceinfo lundi 7 septembre.

"Les balles ne demandent pas de passeport"

"Je ne suis pas un Afro-Américain, mais quand les balles sifflent, elles ne demandent pas de passeport", souligne-t-il. "L’Amérique n’a jamais réglé la question raciale", conclut Alain Mabanckou, qui a "voulu donner simplement un manuel de vie en Californie, dire ce qu'il y a à découvrir de la France et de l’Afrique aux Etats-Unis ?"