: Reportage "Cela risque de détourner les électeurs du vote" : en Floride, la campagne présidentielle à l'épreuve des ouragans Hélène et Milton

Le camp de Donald Trump multiplie les critiques et alimente des polémiques quant à la gestion par le gouvernement fédéral des ouragans Hélène et Milton qui ont sinistré la Floride.

Le président américain Joe Biden était en visite dimanche 13 octobre dans les zones de Floride sinistrées par les ouragans Hélène et Milton ces deux dernières semaines. Il y a appelé les Américains à l’unité et la solidarité, face à ces désastres. Une manière de répondre aux critiques très vives dans le camp de Donald Trump sur la manière dont le gouvernement fédéral gère les secours aux sinistrés. Ces polémiques autour des ouragans pourraient secouer la fin de la campagne présidentielle en Floride.

Des dizaines de prospectus à accrocher sur des dizaines de poignées de portes, le militant démocrate Banks Helfrich est en mission dans un lotissement près d’Orlando. "Je dois faire environ 110 maisons, j'ai une liste de celles où vivent des électeurs démocrates ou indécis", explique-t-il. Pour le camp démocrate, il n'est pas question de perdre ses forces à aller tenter de convaincre des électeurs républicains. Les démocrates se concentrent sur leur base, pour s’assurer qu’elle va bien aller voter le 5 novembre prochain.

En octobre, deux ouragans, Hélène et Milton, ont balayé la Floride, et Banks Helfrich craint que cela ne joue sur la participation électorale. "Le risque, c'est que ça détourne les électeurs du vote, simplement parce qu’ils ont d’autres soucis, qu’ils n’ont plus d’électricité ou d’internet… Les gens ne sont plus concentrés sur l’élection."

"Malheureusement la peur motive plus les gens à voter que l’espoir." Banks Helfrich, militant démocrate à franceinfo

En Floride, Kamala Harris n’est pas favorite et les polémiques alimentées par le camp Trump, autour de la gestion des secours après les ouragans n’arrangent rien. "Les gens ont peur, ils ont subi deux ouragans, ils sont en mode survie, et les Républicains les inondent de fausses informations, de mensonges", regrette le militant démocrate.

"Rien n'est fait pour nos citoyens"

Ces derniers jours, des proches de Donald Trump ont accusé l’administration Biden d’avoir provoqué les ouragans pour en tirer un profit financier ou électoral. Donald Trump lui-même affirme que Washington a détourné l’aide aux victimes des ouragans au profit de familles immigrées. Un discours qui porte chez Karen, elle-même sinistrée.

Elle critique le montant de l’aide proposée par le gouvernement fédéral. "Franchement, 750 dollars, comparés à ce que touchent les migrants illégaux, à qui on donne un téléphone, un chèque chaque mois et qu'on loge dans des hôtels à New York. Ils ont la belle vie eux ici et rien n'est fait pour nos citoyens", avance-t-elle.

La Floride compte 30 grands électeurs pour le scrutin présidentiel… Elle n’a plus donné la majorité à un démocrate depuis Barack Obama en 2012.