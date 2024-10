: Reportage "Vous voyez les maisons marquées ? Elles sont toutes condamnées" : en Floride, l'ouragan Milton aggrave les dégâts déjà causés par le passage d'Hélène

Des ouragans de plus en plus fréquents et puissants. En Floride, des millions d’habitants rentrent chez eux après avoir dû évacuer sur le passage de l’ouragan Milton dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre. Les dégâts sont considérables, d’autant plus qu’ils s’ajoutent à ceux déjà très importants d’Hélène, autre ouragan qui a balayé la même région il y a deux semaines.

Pas facile de slalomer entre les maisons que l’on déblaye et tas de gravats qui recouvrent les trottoirs du quartier de Gulfport, au bord de la baie de Tampa, sur la côte ouest de la Floride. Alice et ses amis nous embarquent dans leur voiturette de golf, sur les traces non pas d’un, mais de deux ouragans en deux semaines. "Il y a des gens qui ont eu leur toit arraché, leur maison abîmée par des arbres ou des objets arrachés par les bourrasques, tout ça à cause de Milton, raconte-t-elle. Mais les tas de meubles et de gravats devant les maisons inondées, ça, c’est Hélène."

Odeur omniprésente de pourriture

Hélène, fin septembre, a frappé Gulfport de plein fouet, précédée par une vague de près de six mètres. Milton, lui, est passé de l’autre côté de la baie, plus au sud. Ce sont ses vents à près de 200 km/h qui ont fait des ravages. "Vous voyez les maisons marquées, là ?, montre Alice. Elles sont toutes condamnées, leurs habitants ne peuvent plus y vivre, on les oblige à partir. De ma vie, je n’ai jamais vu ça !"

Treasure Island, sur le golfe du Mexique, est en plein dans la Floride de carte postale, sauf que désormais les palmiers gisent au sol et le sable blanc est couvert de déchets charriés par les ouragans. Et cette odeur omniprésente de pourriture émane des bâtiments inondés sur le front de mer.

"C'est un mélange entre des algues qui pourrissent, du poisson et le soleil qui tape dessus, ça crée cette odeur." Jesus, habitant sinistré de Gulfport à franceinfo

Lui et sa femme Karen nous montrent ce qu’il reste de leur appartement, avec accès direct à la plage par où la vague d’Helene, d’abord, a tout submergé. Tout a été envahi par un mètre de boue qui commençait juste à partir quand Milton est arrivé. "C'est dur parce qu'on faisait des progrès pour se remettre d'Helene, soupire-t-elle. Les travaux avançaient et on a perdu toute une semaine parce qu'il a fallu s'arrêter, se préparer à l'arrivée d'un nouvel ouragan. Ça nous a fait perdre deux semaines, même plus parce que maintenant il y a encore davantage de dégâts."

Devant la résidence de Karen et Jesus, leurs meubles et tout le contenu de leur appartement achèvent de pourrir au bord de la route en attendant que des camions les emmènent. L’envers de la carte postale, désormais, ce sont ces immenses décharges, parfois hautes comme des immeubles, dont la Floride ne sait encore pas comment elle va se débarrasser un jour.