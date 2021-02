REPLAY. Trump : la chute

"C’est de la fraude contre le peuple américain. C’est une honte pour notre pays. Nous allions, et nous avons gagné ces élections…" Le président Donald Trump a immédiatement contesté la victoire annoncée de son rival démocrate Joe Biden.

"On sait à ce moment-là qu’il sera mauvais perdant, mais on ne sait pas exactement jusqu’où et comment", se souvient Jérôme Cartillier, correspondant de l’Agence France Presse à la Maison Blanche.

"Nous allons marcher jusqu’au Capitole..."

Le 6 janvier 2021, Donald Trump dit à ses supporters réunis à Washington : "Nous allons marcher jusqu’au Capitole et nous allons encourager nos braves sénateurs, sénatrices et membres du Congrès…"

Il quitte enfin la Maison Blanche le matin de l’investiture du 46e président des Etats-Unis pour s’envoler avec son entourage vers la Floride, sans assister à la cérémonie…

> Réalisé par Agnès Vahramian, Loïc de La Mornais et Nicolas Berthelot.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".