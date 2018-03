Qui est Steve Bannon, l’invité d’honneur du congrès du FN ?

Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, était l’invité surprise du XVIe congrès du Front National à Lille, le samedi 10 mars.

Ancien ingénieur de la marine, ancien banquier chez Goldman Sachs, Steve Bannon a aussi produit des films comme "Indian Runner" de Sean Penn, et des documentaires comme "Clinton Cash", dans lequel Hillary et Bill Clinton sont accusés de conflit d’intérêts.

En 2012, il prend la direction du site d’information d’ultra-droite Breitbart News, qu’il fait prospérer avec une ligne éditoriale très conservatrice et controversée.

À coup de formules chocs, Breitbart devient le média de référence de l'"alt-right" américaine.

« Haut-conseiller » déchu

Il était soutenu par Robert Mercer, milliardaire proche de l'"alt-right", actionnaire de Breitbart et plus gros donateur à la campagne de Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine. À l'été 2016, la campagne patine. Robert Mercer pousse alors son protégé Steve Bannon qui en devient le directeur exécutif. Après l'élection de Trump, il est nommé "haut-conseiller et chef de la stratégie" à la Maison Blanche.

Moins d'un an après son arrivée, il quitte son poste. Il se confie au journaliste Michael Wolff dans son livre "Fire and Fury" et accuse le fils du Président, Donald Trump Jr, de trahison. Ses soutiens le lâchent. La famille Mercer se désolidarise et vend ses parts de Breitbart. Isolé et désavoué, Bannon quitte la direction de Breitbart News en janvier 2018.

L'invité surprise du congrès du Front national

Lors du congrès de "refondation" du parti d'extrême-droite, le samedi 10 mars, l'ancien conseiller de Donald Trump est l'invité vedette. Sa venue a été annoncée la veille.

Dans son discours, Steve Bannon enchaîne les formules chocs. Il déclare notamment : "Laissez-les vous appeler racistes ou xénophobes. Portez-le comme un insigne d’honneur."

Une présence qui déplaît à Jean-Marie Le Pen, qui trouve "pittoresque" que le parti qu'il a fondé "place son congrès sous l’égide d’un leader politique étranger."