Procès de Donald Trump : les 12 jurés ont été sélectionnés

Le juge Juan Merchan a souligné qu'il ne restait plus qu'à désigner les six suppléants, pour ce procès qui se tient à New York.

Au procès pénal de Donald Trump à New York, un jury de douze personnes a été constitué, a annoncé, jeudi 18 avril, le juge Juan Merchan, qui souligne qu'il ne reste plus qu'à désigner les six suppléants. "Nous avons notre jury", a déclaré le juge. "Choisissons nos suppléants", a-t-il ajouté. Il avait indiqué mardi se fixer comme objectif de parvenir à constituer ce jury de douze citoyens new-yorkais et six suppléants avant la fin de la semaine.

Tout au long de la journée jeudi, Donald Trump a assisté, dans une salle d'audience frigorifiée, au ballet des candidats, citoyens anonymes plongés du jour au lendemain dans une affaire historique, et dont la vie est scrutée. Plusieurs dizaines se sont encore fait récuser, avouant qu'ils ne pourraient pas juger Donald Trump de manière impartiale.

Lorsque les nouveaux jurés ont prêté serment de juger l'affaire de manière "juste et impartiale", Donald Trump, assis à la table de la défense, ne les a pas quittés des yeux. Après cette étape cruciale et parfois laborieuse, le procès du candidat des républicains à la présidentielle de novembre pourra entrer dans le vif des débats. Premier ex-président des Etats-Unis à comparaître au pénal, Donald Trump est jugé dans une affaire de paiements dissimulés pour acheter le silence d'une ancienne star de films X, Stormy Daniels, à quelques jours du scrutin de 2016 qu'il avait remporté sur le fil face à la candidate démocrate Hillary Clinton.