Procédure de destitution de Donald Trump : ce que change le vote du Congrès

La procédure de destitution menaçant Donald Trump est montée en puissance. Le vote qui s'est tenu jeudi 31 octobre au Congrès ouvre une nouvelle étape publique dans l'enquête sur l'affaire ukrainienne. La Chambre des représentants, majoritairement démocrate, a approuvé une résolution fixant le cadre des investigations. Le président républicain a aussitôt dénoncé, sur Twitter, "la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine".

Franceinfo vous détaille les conséquences de ce premier vote du Congrès sur la suite de la procédure d'impeachment.

La Constitution américaine ne donne que les grandes lignes pour destituer un président. La procédure d'impeachment a été lancée par les démocrates, à la fin septembre, après des révélations sur un appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais aucun texte n'impose la tenue d'un vote en séance plénière de la Chambre des représentants pour valider l'ouverture d'une enquête parlementaire visant le président, rappelle le Washington Post (article en anglais).

La Maison Blanche ne s'est toutefois pas privée d'accuser les démocrates de manquer de transparence, après cinq semaines d'auditions à huis clos devant la commission du renseignement. Pour contrer ces attaques, Nancy Pelosi a décidé de mettre au vote une résolution donnant un cadre formel aux investigations. Grâce à ce texte, "les Américains vont pouvoir entendre par eux-mêmes comment le président a abusé de ses pouvoirs", a tweeté la cheffe des démocrates à la Chambre des représentants.

The House will vote on Thursday to move forward on open hearings as we set out the process for the next phase of our inquiry. Americans will get to hear about the President’s abuse of power firsthand. I gather Republican Leaders do not actually want that after all. #TruthExposed https://t.co/tUeHeT6Ezj