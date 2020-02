Primaire démocrate aux États-Unis : Pete Buttigieg, un challenger au nom imprononçable

Son nom a suscité les ricanements de Donald Trump. Candidat à la primaire démocrate. Pete Buttigieg est l'une des révélations de la campagne américaine. Depuis son entrée sur la scène médiatique, de nombreuses parodies ont fleuri sur internet, car son nom est difficilement prononçable. Dans ses meetings, le candidat a définitivement réglé le problème en se faisant appeler par son prénom. Un sobre "Pete" est inscrit sur les pancartes de ses militants.

Réserviste et homosexuel

Pete Buttigieg n'a que 38 ans et met en avant sa jeunesse face à ses rivaux démocrates. Son objectif est de battre Donald Trump et de rassembler les États-Unis. "C'est comme pour les chansons des Beatles, c'est difficile de n'en choisir qu'une. Mais à un moment comme celui-là, la bonne réponse c'est : 'Come Together'", lance-t-il lors d'un meeting. Pete Buttigieg est aussi un ancien maire d'une petite ville de l'Indiana, un réserviste de l'armée et le premier candidat ouvertement sexuel à avoir des chances de remporter l'investiture démocrate.