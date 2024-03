Présidentielle aux Etats-Unis : quand Joe Biden se moque de "Don le fauché"

C’est le nerf de la guerre d’une campagne électorale. Et aux Etats-Unis peut-être plus qu’ailleurs. Si Donald Trump prend le large dans les sondages, c'est bien Joe Biden qui est devant... à la banque. L’argent ne rentre en effet pas de la même manière dans les caisses des candidats Biden et Trump. Selon leurs dernières déclarations mensuelles, publiées jeudi 21 mars par l'autorité de régulation compétente, le président démocrate disposait à la fin du mois de février d'un peu plus de 71 millions de dollars d'argent frais, soit le double de Donald Trump (33,5 millions de dollars).

Aussitôt, l'équipe de campagne de Joe Biden s'est donc hâtée d'étriller "Don le fauché" dans un email à propos du milliardaire, qui le dépeint comme un raté vaguement sénile. "L'autre jour, un gars à la mine déconfite est venu me voir et m'a dit 'Monsieur le président, j'ai besoin de votre aide. Je croule sous les dettes. Je suis au bout du rouleau.' Et j'ai dû lui dire 'Donald, je ne peux rien faire pour toi'" a-t-il blagué, mercredi 20 mars, lors d'une rencontre avec des donateurs au Texas.

Levées de fonds

L'horizon financier de Donald Trump est d'ailleurs bien sombre : le chantre du "Make America Great Again" dépense beaucoup plus que son adveraire, notamment avec ses frais de justice, à haute de 50 millions de dollars l'an dernier en honoraires d'avocats et près de 6 millions rien qu'en février 2024... Sans compter le quasi demi-milliard (454 millions de dollars d'amende) à trouver avant lundi 25 mars pour éviter des saisies dans le procès pour fraude financière au sein de son empire immobilier. Alors, il multiplie les événements pour courtiser les grands financiers du parti républicain, avec des dîners privés organisés dans sa résidence de Floride. Même Elon Musk y était il y a moins de trois semaines. Mais officiellement, Donald Trump n'a pas demandé d'argent au patron de Tesla.

Selon les experts, 2024 s'annonce comme le cycle électoral le plus coûteux de l'histoire américaine, avec des montants encore supérieurs aux 14,4 milliards de dollars dépensés en 2020 autour des divers scrutins - présidentielle, législatives et autres élections locales.