Présidentielle américaine : un "shit show" entre Donald Trump et Joe Biden

Une cacophonie, une foire d'empoigne, la chaîne CNN a même qualifié ce premier débat pour la présidentielle américaine mardi 29 septembre entre Donald Trump et Joe Biden de "shit show", comprenez "merdier". Pour beaucoup d'analystes et d'électeurs, le débat qui s'est déroulé mardi soir à Cleveland (Ohio) a été le pire de l'histoire américaine. Malgré les règles et les temps de parole, Donald Trump a coupé en permanence son adversaire Joe Biden qui a fini par lui demander de "la fermer".

"Il n'y a rien d'intelligent en vous Joe"

Les noms d'oiseaux ont fusé de chaque côté des candidats. "Il n'y a rien d'intelligent en vous Joe, en 47 ans de politique, vous n'avez rien fait", a asséné Donald Trump à son adversaire Joe Biden. "C'est dur d'en placer une avec ce clown. Vous êtes le pire président que l'Amérique ait jamais connu", lui a rétorqué l'ancien vice-président de Barack Obama. Le président sortant a aussi dû se défendre sur la révélation sur ses 750 dollars d'impôts sur le revenu. "Je paie des millions de dollars d'impôts, vous allez bientôt voir mes déclarations fiscales", a assuré Donald Trump, ce qui n'a pas convaincu son adversaire démocrate.

Le JT

Les autres sujets du JT