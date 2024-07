Présidentielle américaine : un meeting sous haute sécurité pour Donald Trump

Aux États-Unis, Donald Trump a donné son premier meeting depuis la tentative d'assassinat, samedi 20 juillet, dans le Michigan, dans une salle ultra-sécurisée remplie de 12 000 fans.

Un premier meeting de campagne dans une salle omnisports pleine à craquer. Samedi 20 juillet, dans le Michigan, Donald Trump a donc choisi un lieu plus sécurisé qu'un rassemblement extérieur et arborait un pansement moins voyant sur l'oreille. Galvanisant la foule, il a notamment fustigé ses opposants démocrates en surfant sur la tentative d'assassinat dont il a été victime. "La semaine dernière, j'ai pris une balle pour la démocratie", a-t-il clamé. Donald Trump ne parle plus d'unité, comme au lendemain de l'attaque, mais il divise et traite son rival Joe Biden de vieillard stupide et faible.

Une image de miraculé

Sur place, ses partisans affirment comprendre les mesures de sécurité draconiennes autour de leur champion. Ses fans sont même convaincus qu'une force divine protégerait désormais l'ancien président. Le septuagénaire tempétueux, grandi par son image de miraculé, promet un raz-de-marée républicain lors de l'élection présidentielle.