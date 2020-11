Présidentielle américaine : un agenda déjà bien chargé pour Joe Biden

En duplex de Wilmington (Delaware), le journaliste Loïc de La Mornais évoque les premières actions entreprises par le nouveau président américain Joe Biden. "Comme tous les dimanches, Joe Biden s'est rendu dans l'église de sa paroisse et sur la tombe de son fils Beau, décédé en 2015. Ce fils qui, sur son lit de mort, avait demandé à son père de ne pas abandonner la politique et de gagner un jour l'élection présidentielle. Promesse tenue cinq ans plus tard pour Joe Biden", explique le journaliste.



Des républicains au gouvernement ?

Le nouveau président va d'abord se consacrer à former son futur gouvernement. "Il devrait tendre la main aux républicains et inviter certains d'entre eux à faire partie de son gouvernement en signe d'union nationale. Mais la première de ses priorités va être de constituer une cellule de force à la Maison-Blanche, composée de scientifiques, pour s'attaquer au coronavirus", conclut Loïc de La Mornais.

