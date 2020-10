Présidentielle américaine : Tampa, le "miroir" des votes américains

Qui de Donald Trump ou Joe Biden remportera l'élection présidentielle américaine du mardi 3 novembre prochain ? La réponse se trouve peut-être à Tampa, en Floride. Ce comté a la spécificité de voter presque toujours pour le gagnant de l’élection présidentielle, ce qui peut expliquer le flegme des partisans des deux bords. La scène peut intriguer : sans animosité, une jeune femme convertie à Trump et un retraité démocrate échangent pacifiquement, face aux cameras de France Télévisions.



Un comté décisif

"Ici, on ne va pas se déchirer ni mettre la pagaille. C’est une élection démocratique, on en a traversé beaucoup, […] c’est notre nature ici", explique Carl Groome, producteur de fraises. Cela n'a pas empêché Donald Trump et Joe Biden de dépenser, dans le cadre de leurs campagnes, plusieurs dizaines de millions de dollars en Floride. "Le soir de l’élection, les équipes de Trump et de Biden auront les yeux rivés sur ce comté de Floride ; c’est ici qu’ils ont la première tendance du vote pour tout le pays", commente Emmanuelle Lagarde, envoyée spéciale en Floride pour France Télévisions, mercredi 28 octobre.

