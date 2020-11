Présidentielle américaine : plus de huit Français sur dix ont une mauvaise opinion de Donald Trump et souhaitent la victoire de Joe Biden, selon notre sondage

Le candidat démocrate est jugé plus compétent, plus expérimenté et plus charismatique que l'actuel président.

Plus de huit Français sur dix ont une mauvaise opinion de Donald Trump. C'est ce qui ressort du sondage* Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié lundi 2 novembre. À la veille de l'élection présidentielle américaine, 85% des personnes interrogées sont hostiles au candidat républicain.

Le président américain est jugé agressif par 84% de Français. Il est également vu comme dangereux (80%), antipathique (86%), malhonnête (84%), raciste (78%) et incompétent (80%). À l'inverse, son rival Joe Biden bénéficie d'une belle cote de popularité auprès des personnes interrogées. Sept Français sur dix (69%) le jugent compétent. Ils le considèrent sympathique, à 68%, expérimenté (66%) et honnête (65%). Le candidat démocrate est même jugé plus charismatique que le président républicain (49% contre 39%). Seuls points faibles de l'ancien vice-président de Barack Obama : il est perçu comme un technocrate par 69% des personnes interrogées et trop âgé (64%).

Résultat, selon ce sondage, plus de huit Français sur dix (82%) souhaitent la victoire de Joe Biden mercredi 3 novembre. Il fait même la quasi-unanimité, quel que soit la sensibilité partisane. 96% des sympathisants EELV, 91% des LFI, 90% des PS, 89% de LREM et 83% des LR ont une préférence pour Biden. Et dans une moindre mesure, même les personnes se disant proches du RN penchent pour le candidat démocrate. Les deux tiers d'entre eux (64%) voteraient pour lui s'ils le pouvaient. Seuls 34% souhaitent la victoire de Donald Trump.

Donald Trump impopulaire à travers le monde

Cette impopularité de Donald Trump ne se limite pas à la France, comme le montre également l'enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. Le président américain est massivement rejeté à travers le monde. Des citoyens de cinq pays européens mais aussi des États-Unis, de Chine et d'Inde ont été interrogés.

Une très large majorité d'Allemands (84%) ont une mauvaise opinion de Donald Trump. Une impopularité qui se retrouve également en Espagne (79%), en Grande-Bretagne (73%) et en Italie (68% des Italiens rejettent Donald Trump). Mais cette impopularité est également massive en Chine où 80% des personnes sondées sont hostiles au chef de la Maison Blanche.

Dans son propre pays, le président sortant récolte 54% de mauvaises opinions. Seule exception : l'Inde où Donald Trump récolte 74% d'opinions positives chez les personnes interrogées.

* Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 28 et 29 octobre 2020, sur un échantillon de 1 002 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 13 au 16 octobre auprès d'un échantillon représentatif, de 502 Anglais, 502 Italiens, 502 Espagnols et 501 Allemands interrogés par Internet. Par ailleurs un échantillon représentatif de 1 000 Chinois, 1 000 Américains et 1 000 Indiens a été interrogé du 30 septembre au 9 octobre .