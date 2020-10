Présidentielle américaine : les programmes opposés de Donald Trump et de Joe Biden

L'élection présidentielle américaine a lieu dans une dizaine de jours, le 3 novembre prochain. Pendant la campagne, l'accent a beaucoup été mis sur la forme, notamment au cours des débats houleux entre Donald Trump et Joe Biden. Mais, sur le fond, les propositions des deux candidats sont aussi diamétralement opposées. "Les deux candidats ont des visions très éloignées sur l'ensemble des sujets, à commencer par le coronavirus. Donald Trump n'est pas favorable au port du masque, ce qui l'intéresse, c'est le développement rapide d'un vaccin (...) Son opposant, lui, veut mettre en place un système de traçage des cas contacts ou encore développer les centres de dépistage pour offrir des tests gratuits à tous", détaille Claire Giroud, journaliste de France Télévisions, sur le plateau du journal de 23 Heures de franceinfo, vendredi 23 octobre.

Désaccords sur le climat

Autre thème où les deux candidats ne sont pas d'accord : le climat. "Donald Trump souhaite augmenter le nombre de forages pétroliers et gaziers et sortir de l'accord de Paris, alors que son challenger veut interdire ces mêmes forages, rester dans l'accord de Paris et a comme ambition zéro émission nette en 2050", ajoute la journaliste. L'actuel président et le candidat démocrate s'opposent également sur de nombreuses questions économiques, comme les impôts.

Le JT

Les autres sujets du JT