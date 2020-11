Présidentielle américaine : les électeurs attendent leur président

Après la nuit à suspens du mardi 3 novembre, c'est le jour le plus long qui attend les Américains. Et cela pourrait durer encore plus. "On est le lendemain de l'élection et maintenant on doit attendre, quoi, quatre jours pour les résultats ? C'est complètement absurde", déplore un homme. D'autres, pourtant, ne sont pas si surpris et s'attendaient à cette situation.

Modifier un système électoral compliqué

La participation à cette élection a été record. Mercredi 4 novembre, Joe Biden est déjà le candidat ayant recueilli le plus de voix dans l'histoire du pays : près de 70 millions. Mais les démocrates du Delaware se désolent toujours du système électoral. "Je comprends pas comment ce système permet qu'un candidat qui a gagné le vote populaire ne soit pas celui qui gagne l'élection", glisse un Américain. "En plus de la présidence pour Joe Biden, les démocrates espéraient faire basculer le Sénat pour justement faire modifier ce système électoral si compliqué. Sur ce point, c'est déjà raté : le Sénat devrait rester acquis aux républicains", rapporte le journaliste Loïc De la Mornais, envoyé spécial à Wilmington, dans le Delaware.

