Présidentielle américaine : les camps démocrate et républicain partagés entre angoisse et espoir

Le D-Day a commencé aux États-Unis, mardi 3 novembre. Alors que Donald Trump rêve d’un second mandat, la question de la victoire de Joe Biden reste aussi en suspens. En direct de Washington et Wilmington (Delaware), Maryse Burgot et Loïc de la Mornais font le point.