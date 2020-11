Présidentielle américaine : le point sur les résultats mercredi à 8 heures

Les résultats de la présidentielle américaine sont serrés mercredi 4 novembre à 8 heures. Donald Trump a remporté le Texas, un État qui vote historiquement pour le candidat républicain et qui donne 38 grands électeurs. Le président sortant a aussi gagné la Floride, État-clef très convoité, car il peut faire basculer le scrutin.

L'Arizona penche vers le camp démocrate

Le démocrate Joe Biden a remporté la victoire dans les États du Minnesota et d'Hawaï. Tous les regards se tournent vers l'Arizona, qui votent depuis plus de vingt ans pour le Parti républicain. Mais cela pourrait changer, car le média conservateur Fox News, qui a ses propres projections, fait basculer l'État du côté démocrate avec 52,4% des voix. Joe Biden a obtenu 224 grands électeurs contre 213 à Donald Trump. Il en faut 270 pour être déclaré vainqueur.



