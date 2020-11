Présidentielle américaine : le comté de Luzerne peut faire basculer l'élection

Les candidats à l'élection présidentielle américaine se sont rendus chacun une dizaine de fois en Pennsylvanie, un État traditionnellement démocrate qu'avait ravi Donald Trump en 2016. Trois ans plus tard, tous les regards sont tournés vers les habitants de Luzerne, le comté le plus convoité du pays.