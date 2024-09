Présidentielle américaine : Donald Trump ne veut pas d’un autre débat avec Kamala Harris

Donald Trump ne souhaite pas débattre une nouvelle fois avec Kamala Harris. Le candidat à un nouveau mandat à la Maison-Blanche soutient qu’il est le grand vainqueur de celui de mardi dernier, face à la vice-présidente.

Et si le débat du mardi 11 septembre était le premier et le dernier entre Kamala Harris et Donald Trump. En meeting jeudi, dans l'Arizona, l’ancien président a notamment attaqué l’impartialité des journalistes d’ABC News, qui ont animé les échanges. “Nous avons remporté une victoire monumentale sur la camarade Kamala Harris (...). Nous avons largement gagné grâce aux électeurs indépendants, modérés, républicains et des travailleurs de tout le pays”, a-t-il affirmé.

Un devoir envers les électeurs



Kamala Harris, elle, était en déplacement en Caroline du Nord. Elle se verrait bien recroiser le fer, alors que les observateurs l’ont donné gagnante du précédent débat. “Je pense que nous devons aux électeurs d’avoir un autre débat”, a déclaré la candidate à la Maison-Blanche. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris deviendra le nouveau président des États-Unis. Réponse dans 53 jours.