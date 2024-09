"Turns out we were right." "Il s'avère qu'on avait raison." La phrase d'un utilisateur de X résume bien les réactions de la sphère conspirationniste américaine sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du soutien de Taylor Swift à Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, rivale de Donald Trump. Les adeptes de certaines théories du complot visant la chanteuse y voient la confirmation du fait qu'ils avaient raison.

Ils narguent ceux qui ne les ont pas crus. "Souvenez-vous du 'Guardian' qui disait que le soutien de Taylor Swift [aux démocrates] était une théorie du complot…", écrit un autre internaute. "Plus tôt cette année, suggérer que Taylor Swift allait faire ce qu'elle avait fait plusieurs fois, à savoir soutenir un démocrate, était assimilé à une théorie du complot. Et maintenant, qui a apporté son soutien à Kamala Harris ?", renchérit encore un autre. Mais ont-ils raison de jubiler ?

Les théories du complot visant Taylor Swift sont nombreuses et assez classiques dans le paysage conspirationniste. Le podcast Complorama de franceinfo y a consacré un épisode au printemps 2024. La chanteuse serait une marionnette de "l'État profond", le "Deep State", en anglais. Expression servant à dénoncer un prétendu pouvoir secret, qui tirerait les ficelles en coulisses.

Selon les versions, la chanteuse est plus ou moins volontaire dans la manipulation. Certains pensent que Taylor Swift a été victime d'un chantage et forcée d'apporter son soutien à la candidate démocrate car "ils ont trop de choses sur elle". D'aucuns pensent qu'elle a été recrutée par le Pentagone. Cette version a reçu tellement d'écho au début de l'année que le Pentagone avait dû démentir, comme le rapporte Politico (en anglais). Pour d'autres encore, Taylor Swift est une "construction de l'OTAN".

>> A écouter : "Agent du Pentagone, rituels sataniques, Illuminati... Taylor Swift au cœur de théories du complot"

La chanteuse est aussi soupçonnée, pêle-mêle, comme beaucoup de célébrités, d'être une Illuminati et de faire des pratiques satanistes. Elle est aussi accusée d'avoir passé un contrat avec Travis Kelce, son petit ami, footballeur américain, pour faire semblant d'être en couple.

Cette autre réaction d'internaute au soutien de Taylor Swift à Kamala Harris est emblématique : "Nous savons tous pourquoi. Nous ne devrions pas être surpris. Nous connaissons tous l'agenda. Nous savons tous qu'ils n'ont pas le choix. Nous savons tous qu'ils sont des marionnettes. Taylor Swift appartient à la machine. C'est l'un de ses agents. Un outil utilisé pour la soutenir. Nous avons tous vu son contrat avec Kelce. Nous avons tous vu qu'elle était l'esclave de George Soros [un multimilliardaire américain qui soutient les démocrates et est accusé de vouloir contrôler le monde en secret]. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. A ce niveau, aucun d'eux ne s'appartient." Sans jamais préciser à qui renvoient les mots "ils" et "eux", sans définir la "machine" en question.

We all know why.



We all should not be surprised.



We all know the agenda.



We all know they have no choice.



We all know these are puppets.



Taylor Swift belongs to the machine. She is a agent of it. A tool to be used to sustain it. We all seen her contract with Mr. Kelce.… https://t.co/6AafuiapIU