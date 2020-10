Présidentielle américaine : deuxième round entre Pence et Harris

Au mercredi 7 octobre, la placidité de Mike Pince va faire face à la passion de Kamala Harris. À 55 ans pour la candidate démocrate et 61 pour le représentant républicain, avec des numéros 1 septuagénaires, tous les deux pourraient gouverner les États-Unis d’Amérique. Cela fait quatre ans que Mike Pence s’efface derrière Donald Trump. Adepte des bonnes manières et impassible, il est la caution évangélique du président. "Je suis chrétien, conservateur et républicain, dans cet ordre", a indiqué le vice-président.

Kamala Harris, une colistière autrefois en opposition

à Biden Face à lui, Kamala Harris va vivre son premier grand défi de co listière de Joe Biden. La sénatrice de Californie est pro-avortement et a défendu la couverture santé universelle pendant les primaires, contre Joe Biden. "Être démocrate et vouloir être président, tout en proposant une couverture maladie qui en profite pas à tous, c’est inexcusable", avait t-elle déclaré à l’actuel candidat démocrate pour la campagne présidentielle des États-Unis.

