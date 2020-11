Présidentielle américaine : de nombreuses manifestations et quelques arrestations

Un peu partout aux États-Unis, des milliers d’Américains sont descendus dans la rue mercredi 4 novembre pour réclamer le décompte de chaque voix après la présidentielle du 3 novembre. À Philadelphie (Pennsylvanie), des manifestations ont lieu dans cet État alors que Donald Trump a déposé un recours en justice pour suspendre le dépouillement.

Des arrestations à New York

"On pense que Trump vole l’élection, qu’il est en train d’essayer de la voler. Il va essayer d’aller à la Cour suprême parce qu’il l’a à sa main et nous on essaie de le contrer de la seule manière possible", explique un manifestant.

Un rassemblement similaire de milliers de personnes a eu lieu à Boston (Massachusetts) et à New York, où un important dispositif de sécurité a été déployé et la police a procédé à plusieurs interpellations.



