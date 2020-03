Présidentielle américaine : Bernie Sanders séduit les électeurs de la Silicon Valley, pauvres ou riches

Les sympathisants démocrates d'une quinzaine d'États et territoires américains votent mardi pour le Super Tuesday de la primaire américaine.

Mark, Brady et Jennifer travaillent tous les trois dans la Silicon Valley, mais par discrétion préfèrent ne pas dire pour quel géant du numérique. Ils sont réunis à San Francisco chez Mark, qui a une idée assez précise du candidat ou de la candidate démocrate qui pourrait affronter Donald Trump en novembre. "Quelqu'un qui comprend la science, ce serait déjà pas mal", lance-t-il, provoquant les rires de ses amis.

Mardi 3 février est une journée clé, une quinzaine d’États et territoires américains votent pour les primaires démocrates à l’occasion du ‘Super Tuesday’. "Tous les candidats encore en lice semblent assez âgés, nuance Mark. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez d'énergie pour effectuer les changements nécessaires". Les sympathisants démocrates doivent choisir les délégués qui, en juillet à la convention de Milwaukee, désigneront le candidat du parti aux élections présidentielles américaines. Et c’est la Californie qui est l’État qui va octroyer le plus de délégués, 415 au total.

Des employés des GAFA "très opposés" à Trump

Avec leurs menaces de démantèlement des GAFA (pour Google, Apple, Facebook et Amazon), Elizabeth Warren ou Bernie Sanders ont pu effrayer les dirigeants de grands groupes du numérique. Mais les employés de ces entreprises ne pensent pas de la même manière. "Les compagnies résistent au maximum à ces tentatives de régulation, voire de démantèlement, explique Jason McDaniel, professeur de science politique à l’université de San Francisco. Elles sont très opposées à Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Mais les employés c'est différent : ils sont jeunes, ils s'intéressent à l'immigration ou au changement climatique."

La plupart des employés des GAFA soutiennent Bernie Sanders et sont, en tout cas, très opposés à Donald Trump.Jason McDaniel, professeur de science politiqueà franceinfo

C'est donc le candidat le plus à gauche qui séduit le plus les employés de la Tech. Et le sénateur du Vermont est en tête des tout derniers sondages réalisés en Californie.

Des travailleurs pauvres aussi dans la Silicon Valley

Si elle était un pays, la Californie serait la cinquième puissance économique mondiale. Mais elle est aussi un parfait concentré des inégalités américaines. Car à quelques centaines de mètres seulement des sièges des GAFA, il y a aussi ces camping-cars et ces voitures le long de la voie ferrée où vivent des dizaines de travailleurs pauvres.

Les loyers sont devenus si chers que Robyn ne parvient plus à se loger. Depuis fin décembre, cette infirmière d’une cinquantaine d’années dort dans sa voiture avec sa chienne Molly, tout en allant travailler chaque jour. "Je ne blâme personne d'autre que moi, j'aurais dû planifier les choses", se reproche Robyn.

Ici, il n'y a pas de contrôle des loyers et le mien augmentait chaque année de 100 dollars. Et maintenant, il est à 2 450 dollars. Au moins il me reste ma voiture et je suis contente d'avoir des vitres teintées.Robyn, une infirmière à la rueà franceinfo

Cette voiture, "c'est un endroit où manger, dormir, se lever le matin et puis recommencer. Parce que dans cette vallée, vous ne pouvez pas prendre un seul jour de repos, explique Robyn. C'est devenu si cher de vivre ici."

Malgré les difficultés, Robyn pense qu’elle ira voter. "Je suis pour Bernie [Sanders] dit-elle Lui, il est pour le peuple." Dans la Silicon Valley, le nombre de celles et de ceux qui dorment dans leurs véhicules ne cesse de croître. À tel point que le comté de Santa Clara a créé des parkings exprès pour accueillir ces travailleurs qui dorment dans leurs voitures.