États-Unis : cinq candidats démocrates, dont Bloomberg, en lice pour le Super Tuesday

La sénatrice Amy Klobuchar a annoncé, lundi 2 mars, son retrait des primaires démocrates pour la présidentielle américaine à la veille du Super Tuesday. Elle soutiendra Joe Biden. Pete Buttigieg, 38 ans, a lui aussi renoncé quelques jours plus tôt. Joe Biden, 77 ans, espère capter une partie des voix promises à ce démocrate homosexuel, croyant et modéré. Plus à gauche, Bernie Sanders, 78 ans, nourrit le même espoir.

Trump en meeting

Michael Bloomberg, 78 ans, compte tirer son épingle du jeu en entrant en lice pour le Super Tuesday. L'ancien maire de New York, 9e fortune mondiale, marque cette campagne électorale avec un investissement record en publicités : plus de 500 millions de dollars. Les 14 États qui votent vont désigner 40% des délégués, eux-mêmes assignés à l'un des cinq candidats restants. Donald Trump, le président républicain sortant, entre lui dans l'arène en tenant un meeting mardi soir en Caroline du Nord.