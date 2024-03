Présidentielle américaine 2024 : le réseau social Truth Social offre une bouffée d'oxygène financier à Donald Trump

Aux Etats-Unis, Donald Trump peut exulter. Ou du moins, pour l'instant. La valeur de son réseau social a explosé, depuis son entrée en bourse, mardi 26 mars. La plateforme Truth Social, créée suite à l'éviction de Twitter de l'ancien président en 2022, perd pourtant plus d'argent qu'elle n'en rapporte. Mais qu'à cela ne tienne : elle a déjà permis au milliardaire de revenir, en deux jours, dans le classement des 500 plus grandes fortunes mondiales.

A environ 62 dollars l'action, et malgré une baisse dans la journée, l'entreprise Trump Media valait jeudi 28 mars plus de huit milliards de dollars, dont près de la moitié dans la poche de l'ancien président. Mais attention à ne pas crier au jackpot trop vite : Donald Trump, d'abord, pourrait ne pas être en mesure de vendre ses parts d'ici six mois.

Presque 50 millions de pertes

Et ces actions risquent bien de perdre de la valeur, tant le poids de Truth Social sur les marchés semble être un écran de fumée. Entre janvier et septembre 2023, le réseau n'a en effet généré que 3,45 millions de dollars... et il en a aussi perdu 49 millions. Mais Donald Trump bénéficie sans doute, pour l'instant, de la ferveur de ses partisans qui veulent un bout du gâteau Trump, comme ce business "divin" : pour rembourser ses dettes, l'ancien président vient de se lancer dans la vente de bibles à 60 dollars.

Le réseau profite également des calculs des investisseurs, qui espèrent, certainement, voir le républicain revenir à la Maison Blanche, propulsant ainsi Truth Social beaucoup plus haut. Mais pour cela, il faudra toutefois attendre l'élection en novembre. Et il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Si la justice de New York a allégé lundi la pression financière sur le candidat républicain à l'élection présidentielle en ramenant à 175 millions de dollars sa caution dans une procédure civile, elle a refusé de reporter davantage son procès pénal historique, qui commencera le 15 avril.