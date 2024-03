"God bless the USA Bible" : pour rembourser ses dettes, Donald Trump se lance dans la vente de bibles à 60 dollars

C’est bientôt Pâques et les temps sont durs pour Donald Trump. L’ancien président, en campagne pour revenir à la Maison Blanche, a de très gros frais d’avocats pour ses nombreux dossiers judiciaires. Il a également des amendes ou cautions à payer dans les prochains jours, notamment 175 millions de dollars en attendant son appel dans l’affaire de fraude financière à New York. Alors le candidat républicain cherche de l’argent : après les baskets dorées à 400 dollars, voici la "Bible Trump" qui fait les délices des Late Show de la télé américaine, les émissions satiriques du soir.

Dans une courte vidéo, l'ouvrage marron en main, il en fait la promotion. "Tous les Américains doivent avoir une Bible à la maison. J'en ai plusieurs et je pense que vous devriez tous vous procurer dès maintenant un exemplaire de la Bible. Que Dieu bénisse l'Amérique. Nous rendons sa foi à l'Amérique", assène l'ancien président.

Trump la présente comme son livre préféré. Du miel pour les émissions satiriques du soir, comme Jimmy Fallon sur NBC : "C'est mon livre préféré. Juste après Oui-Oui en slip et la carte des desserts." Sur Comedy Central, Jordan Kepler moque le mélange des genres. La Bible selon Trump propose dans le même volume la Constitution, la déclaration d'Indépendance et le serment d'allégeance, dit-il. "C'est comme une pizza au tacos. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Trump n'a jamais lu aucun de ses textes", ironise-t-il. On ne sait pas combien Trump touchera par exemplaire de la "God bless the USA Bible", vendue 60 dollars l'unité.