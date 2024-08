Pour rembourser ses dettes, Donald Trump a gagné 300 000 dollars en vendant des Bibles

Pour Donald Trump, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. La vente de Bibles a rapporté 300 000 dollars, soit environ 272 000 euros, à l'ancien président américain en quelques mois, selon un document financier que la BBC a pu consulter. En mars dernier, le candidat républicain avait annoncé se lancer dans ce nouveau business afin de faire face à ses frais financiers exorbitants, notamment liés à ses affaires judiciaires.

Le 26 mars dernier, le candidat à sa réélection avait fait la promotion de son "livre préféré" dans une courte vidéo publiée sur son réseau social Truth. "Tous les Américains doivent avoir une Bible à la maison. J'en ai plusieurs et je pense que vous devriez tous vous procurer dès maintenant un exemplaire de la Bible", avait-il déclaré.

Un exemplaire dédicacé à 1 000 dollars

Baptisé God Bless the USA Bible et doté d'une sobre couverture marron, le livre saint est commercialisé sur le site de Lee Greenwood et sur un site internet dédié, pour 59,99 dollars. Ce chanteur de country est connu pour sa chanson God Bless The USA, devenue l'hymne de campagne de Donald Trump.

L'ouvrage comprend aussi la Constitution américaine, le Bill of Rights, la déclaration d'indépendance, le Serment d'allégeance au drapeau des États-Unis, ainsi que les paroles du titre phare de Lee Greenwood. Un exemplaire de la God Bless the USA Bible, signé par Donald Trump, est aussi mis en vente pour 1 000 dollars (un peu plus de 900 euros).

La vente de ces Bibles version "Trump-Greenwood" génère des redevances, grâce auxquelles le candidat se rémunère. D'après le document financier dévoilé par la BBC, Donald Trump a aussi touché 5 millions de dollars de droits d'auteur de livres qu'il a lui-même écrits, et détient 1 à 5 millions de dollars en cryptomonnaies. De quoi l'aider à financer ses importants frais liés à ses affaires judiciaires, dont les honoraires de ses avocats, à hauteur de 50 millions de dollars. Sans compter les quelque 100 millions de dollars qu'il doit dans le cadre des procès qu'il a perdus.