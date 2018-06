Poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong-un

Il y a quelques mois, ils se promettaient le pire. Mardi 12 juin, Donald Trump et Kim Jong-un se sont échangés à Singapour une poignée de main intense. Entre eux, l'ambiance paraissait même détendue. Avant d'entamer une première discussion en tête à tête, Donald Trump a fait preuve d'amabilité. "Je me sens très bien, nous allons avoir une bonne discussion qui sera, je pense, un énorme succès. Je suis très honoré, nous allons avoir une relation fantastique, je n'en doute pas", a déclaré à la presse le président américain.

Un accord

Les deux hommes se sont ensuite enfermés avec leur délégation pendant près d'une heure et demie. Des discussions concluantes puisque quelques heures plus tard, Trump annonce une rencontre fantastique, avant de signer un document d'accord. Kim Jong-un annonce lui mettre fin à 70 ans de tensions entre les deux pays. "Nous avons eu une rencontre historique, et nous avons laissé le passé derrière nous. Nous sommes sur le point de signer un document historique. Le monde va assister à de grands changements", s'est réjoui le leader nord-coréen, avant que le président américain ne laisse entendre que le processus de dénucléarisation est maintenant lancé.

