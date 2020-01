Photo Hebdo : Carlos Ghosn, incendies en Australie, Charlie Hebdo cinq ans après...

L'homme de la semaine fascine ou exaspère. Depuis Beyrouth au Liban, Carlos Ghosn a tenu le micro pendant 2h30 devant les journalistes du monde entier. En Iran, la mort du général Soleimani a eu un effet que Donald Trump n'avait probablement pas imaginé : ressouder la nation iranienne. À Téhéran, le pouvoir a posé une banderole sur laquelle on peut lire "la destruction de l'état islamique est le résultat de la résistance du martyr Qassem Soleimani".

On s'est souvenu de Charlie Hebdo tombé sous les balles des terroristes il y a cinq ans

Depuis l'espace, on ne peut que constater l'ampleur des incendies qui ravagent l'Australie. Depuis le sol, le constat environnemental est terrifiant. Plus d'un milliard d'animaux auraient péri. Quelques millions ont pu être sauvés in extremis comme un koala. Alors qu'un continent s'embrase, à Harbin en Chine, il est possible d'admirer des sculptures de glace. L'homme le plus puissant d'Hollywood Harvey Weinstein n'est plus que l'ombre de lui-même à son arrivée au tribunal. Cette semaine à Paris on s'est souvenu de Charlie Hebdo tombé sous les balles des terroristes il y a cinq ans.

