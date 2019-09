ONU : Emmanuel Macron veut apaiser les tensions entre l'Iran et les États-Unis

Le dossier iranien avance. Mardi 24 décembre, l'assemblée générale de l'ONU se poursuit à New York (États-Unis) et Téhéran est au cœur de tous les débats. Emmanuel Macron a rencontré le président Hassan Rohani la veille. "Peu de choses ont filtré de cet entretien, mais on sait néanmoins que le président français a demandé à son homologue iranien une désescalade, en particulier après les attaques menées contre des bases pétrolières saoudiennes (...) imputées à l'Iran", rapporte le journaliste Jeff Wittenberg depuis New York.

Donald Trump dit ne pas avoir besoin de médiateur

Emmanuel Macron devrait rencontrer dans la foulée Donald Trump. Sera-t-il porteur d'un message ? Le président américain a affirmé de son côté qu'il n'avait pas besoin de médiateur. "Aujourd'hui, c'est le jour des discours à la tribune des grands dirigeants mondiaux, mais c'est en coulisse que vont se jouer les principales négociations", conclut Jeff Wittenberg.

Le JT

Les autres sujets du JT