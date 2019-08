"On parle de vous partout dans le monde" : DonaldTrump vante sa popularité lors d'une visite dans la ville endeuillée d'El Paso

Parti au Texas pour rencontrer des victimes de la fusillade meurtrière d'El Paso, jeudi 8 août, le président américain Donald Trump a rendu hommage aux médecins et infirmiers d'un hôpital avant de dériver hors de ce moment solennel pour leur mentionner ses nombreux supporteurs dans la ville.

"On parle de vous partout dans le monde", leur lance le président américain, d'après la vidéo de cet échange filmée mercredi à l'hôpital University Medical Center d'El Paso et diffusée jeudi par une chaîne locale. Puis, rapidement, il mentionne un meeting de campagne qu'il avait organisé dans cette ville du Texas en février. "Ca c'était de la foule", lâche-t-il, en affirmant qu'il y avait encore "deux fois plus" de supporteurs dehors.

This is viewer video of President @realDonaldTrump and @FLOTUS at @umcelpaso meeting with victims and medical staff. Send us any photos/videos of president Trump's visit to #ElPaso and we may show it on TV. Upload here: https://t.co/UHa4MdGOH4 pic.twitter.com/DD5otJtYEg