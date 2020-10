"On le soutient, il a fait un excellent boulot sur cette épidémie" : des partisans de Donald Trump rassemblés devant l'hôpital

Le président américain est hospitalisé près de Washington et expérimente un traitement contre le Covid-19.

Ils se sont relayé toute la journée devant les grilles de l’hôpital militaire Walter Reed, dans la banlieue de Washington, avec des casquettes rouges "Make America great again" et des drapeaux "Trump 2020" : pour un peu on se croirait presque dans un meeting.

Donald Trump vient de passer une deuxième nuit à l’hôpital après avoir été testé positif au coronavirus. Hier soir, le président des Etats-Unis, 74 ans, a dit dans un message vidéo qu’il allait "beaucoup mieux", tout en admettant que les prochains jours représentaient le véritable test pour lui. Trump est soigné au Remdisivir et par des anticorps de synthèse, un traitement expérimental.

Convaincus de sa réélection, malgré tout

"On est là pour le soutenir, explique Diane, venue du Maryland, lui dire qu’on prie pour lui et lui envoyer nos vœux de prompt rétablissement." Erika a posé son siège pliant sur le trottoir : "Ma famille a été touchée par le Covid, moi-même j’ai une maladie auto-immune, c’est presque la première fois depuis six mois que je sors de chez moi. Mais là vraiment, j’ai voulu venir ici pour lui dire qu’on le soutenait. Je trouve qu’il a fait un excellent boulot sur cette épidémie."

Quand d'autres partisans de Donald Trump passent en voiture sur le boulevard, ils klaxonnent et font un signe amical ; mais il y a aussi des insultes et parfois un doigt levé. Sur ce bout de trottoir, tout le monde est en tout cas persuadé que Trump va se remettre, et reprendre la campagne rapidement, pour l’emporter face à Joe Biden le 3 novembre. Dans un mois.