Mondial féminin 2019 : elle "devrait gagner avant de parler !" répond Donald Trump à la joueuse américaine Megan Rapinoe

Donald Trump aime le football, mais pas Megan Rapinoe. Le président américain l'a même écrit en toutes lettres sur Twitter, mercredi 26 juin. "Je suis un grand fan des équipes américaines, et du football féminin, mais Megan devrait d'abord gagner avant de parler. Termine le travail !" dit-il dans un premier message. Puis, dans un second, il explique que la star de l'équipe américaine, qui s'apprête à affronter la France en quarts de finale de la Coupe du monde, "devrait ne jamais manquer de respect au pays, à la Maison Blanche, ou à notre drapeau".

....in our Country’s history, and the poverty index is also best number EVER), leagues and teams love coming to the White House. I am a big fan of the American Team, and Women’s Soccer, but Megan should WIN first before she TALKS! Finish the job! We haven’t yet....