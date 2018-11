Midterms : deux visions de l'Amérique s'affrontent

La journaliste Stéphanie Desjars a passé la journée du mardi 6 novembre dans un bureau de vote du Maryland aux États-Unis, pour rendre compte des élections de mi-mandats, cruciales pour le président Donald Trump. "'Ici, c'est le défilé depuis ce matin. Je n'avais jamais vu une file pareille à l'ouverture', m'a déclaré le directeur de ce bureau de vote", rapporte la journaliste Stéphanie Desjars. "Tous les électeurs que j'ai vus ce matin ont un point commun : ils veulent défendre leur vision de l'Amérique", souligne-t-elle.

"Plus personne n'arrive à se parler"

"D'un côté les républicains, tous derrière Donald Trump, il est sur la bonne voie il protège le pays, la famille et les valeurs chrétiennes, m'a déclaré une mère, venue avec ces deux enfants. Cette Amérique de Donald Trump est un véritable repoussoir pour les démocrates. Un jeune afro-américaine m'a confié que Donald Trump attisait le racisme et la haine, et que plus personne n'arrive à se parler", explique la journaliste Stéphanie Desjars.

