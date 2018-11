Midterms 2018 : "Je ne cherche pas d'inspiration du côté de la houppette de Trump", assure Laurent Wauquiez

"Ce sont les classes moyennes qui ont parlé", estime Laurent Wauquiez qui y voit "une leçon très importante".

Même s'il "nous semble souvent étrange, excessif, outrancier", Donald Trump a bien résisté lors des élections de mi-mandat, a analysé sur France Inter Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains (LR). "De fait, on doit bien constater que la correction électorale qui vient de s'effectuer est beaucoup plus faible que celle qu'avait connue Barack Obama", analyse-t-il.

"Il y a des signaux que nous n'avons pas bien regardés et qui ont beaucoup joué dans la résistance de [Donald] Trump", poursuit le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Il a baissé massivement les impôts, pour les classes moyennes ça a joué, il a redonné du pouvoir d'achat et de façon importante à des catégories d'Américains qui se sentaient progressivement appauvris".

"Je n'aime pas son caractère"

Pour autant, "[Donald] Trump n'est en aucun cas une source d'inspiration" a assuré Laurent Wauquiez. "Je ne cherche pas d'inspiration du côté de la houppette de [Donald] Trump", mais "il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ce qu'il a fait, c'est sa politique de relocalisation des entreprises" même si "je n'aime pas son caractère, je n'aime pas ses outrances, je n'aime pas le personnage, son style mais je trouve intéressant ce qu'il a mené pour dire 'stop' et qu'on ne peut pas continuer à perdre nos emplois au profit de la Chine sans rien faire et sans réagir (…) ça a marché" car "le taux de chômage est au plus bas depuis plus de 30 ans aux Etats-Unis", a déclaré le président des Républicains.

France Inter

Laurent Wauquiez estime cependant que Donald Trump a fait "une erreur" en insistant pendant la campagne sur l'immigration et l'identité, et pas assez pas sur les résultats économiques : "Il aurait dû plus fortement mettre en avant les résultats économiques parce qu'il avait un bilan à mettre en avant".

Les élections américaines de mi-mandat constituent "un rééquilibrage, un petit rééquilibrage" a estimé Laurent Wauquiez : "c'est très classique au moment des midterms", a-t-il ajouté.